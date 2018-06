Actualidade

O Presidente da República já recuperou da quebra de tensão que sentiu hoje durante uma visita ao Santuário do Bom Jesus, em Braga, mas por precaução vai ser observado no hospital de Braga, segundo um dos assessores do Palácio de Belém.

Segundo a mesma fonte, Marcelo Rebelo de Sousa sofreu "uma quebra de tensão, não tendo chegado a desmaiar", à saída do Santuário, tendo recuperado no hotel onde esteve "a refrescar-se".

O assessor desconhece ainda se o resto da agenda de hoje do Presidente da República em Braga será cancelada e que inclui a abertura das festas de S. João.