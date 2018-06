Actualidade

Uma explosão ocorreu hoje num estádio no Zimbabué onde discursava o presidente daquele país do sul de África, Emmerson Mnangagwa, noticiou o jornal público local, adiantando que o Presidente foi retirado do local sem ferimentos.

O porta-voz do Presidente, George Charamba, em declarações ao jornal Zimbabwe Herald, disse que Emmerson Mnangagwa está em segurança agora numa habitação estatal na cidade de Bulawayo, onde o presidente tinha feito o seu discurso sobre a eleição do próximo mês.

Bulawayo, a segunda maior cidade do Zimbábue, é tradicionalmente uma fortaleza da oposição.