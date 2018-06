Actualidade

O atirador português João Costa conquistou hoje a medalha de bronze no tiro com pistola de ar comprimido 10 metros, ao fazer 217.0 pontos nos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem em Tarragona, Espanha.

João Costa subiu em terceiro lugar ao pódio atrás do sérvio Damir Mikec (240.9 pontos), que conseguiu o ouro, e do esloveno Kevin Venta (237.5 pontos), que arrecadou a prata.

"O balanço é positivo. Significa o final de um trabalho de semanas com o objetivo de vir aqui, mas com alguns percalços de saúde pelo caminho, mas correu tudo bem e que sirva de exemplo para o resto da comitiva", disse o atirador português.