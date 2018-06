Migrações

O chanceler austríaco Sebastian Kurz disse hoje que o seu país vai reintroduzir os controlos na fronteira com a Itália caso a Alemanha devolva migrantes através da sua fronteira com os transalpinos.

Kurz disse ao jornal alemão Bild que faria tudo para proteger as fronteiras do seu país, incluindo reintroduzir o controlo de fronteira no Brenner´, uma das principais passagens fronteiriças austro-italianas.

Pelo menos 16 líderes da União Europeia vão participar, no domingo, na reunião informal convocada pelo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, para debater o problema das migrações, na agenda do Conselho Europeu da próxima semana.