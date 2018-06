Actualidade

Um dos dois vice-presidentes do Zimbabué, Kembo Mohadi, foi ferido na explosão que abalou hoje um comício eleitoral no qual participava o presidente Emmerson Mnangagwa em Bulawayo (sul), informou a televisão nacional.

Dois responsáveis do partido no poder, União Nacional Africana do Zimbabwe - Frente Patriótica (ZANU-PF), também ficaram feridos na explosão, assim como três funcionários da televisão nacional (ZBC), adiantou.

Um jornal local disse que a explosão ocorreu num estádio onde o presidente tinha acabado de discursar. Mnangagwa foi retirado do local sem ferimentos.