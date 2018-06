Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já deixou o hospital de Braga onde foi observado depois de se ter sentido mal ao final da manhã, tendo o próprio explicado aos jornalistas que teve uma gastroenterite aguda e anunciado o cancelamento da restante agenda do dia.

O chefe de Estado explicou ainda ter a intenção de abrandar o seu ritmo porque não pode pôr em causa a visita aos Estados Unidos, a partir de terça-feira.

O Presidente da República sentiu-se mal hoje, pelas 12:48, e foi amparado por elementos do seu gabinete, no final de uma visita ao Santuário do Bom Jesus, em Braga, tendo sido depois transportado pelos seguranças para um hotel próximo, constatou a agência Lusa no local.