Migrações

O Ministério da Saúde norte-americano criou na sexta-feira uma "unidade especializada no agrupamento de crianças desacompanhadas", um primeiro passo concreto face ao quebra-cabeças das famílias separadas na fronteira com o México, divulgou o 'site' Politico.

Segundo este 'site', a unidade é dirigida por um responsável das situações de urgência, sinal da amplitude da tarefa normalmente atribuída ao Gabinete de Recolocação de Refugiados.

"O ministro (Alex) Azar está a mobilizar todos os recursos competentes do ministério para ajudar no reagrupamento ou colocação de crianças e de adolescentes estrangeiros não acompanhados junto de um familiar ou hospedeiro", disse na sexta-feira à noite ao Politico Evelyn Stauffer, porta-voz do ministério.