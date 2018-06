Sporting

O presidente da Assembleia da República e sócio do Sporting, Eduardo Ferro Rodrigues, disse hoje que já votou na Assembleia Geral do Sporting e que acredita que o clube "vai ultrapassar a sua maior crise de sempre".

"Já votei e estou convicto de que o Sporting vai ultrapassar a sua maior crise de sempre", afirmou Ferro Rodrigues, numa declaração enviada à agência Lusa.

Os sócios do Sporting reúnem-se hoje na primeira Assembleia Geral de destituição da história do clube, na qual decidirão o afastamento ou a continuidade do presidente, Bruno de Carvalho, legitimado há quatro meses por larga maioria.