O presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, Jaime Marta Soares, informou hoje que a comissão de gestão no clube será extinta de imediato caso os sócios sportinguistas votem maioritariamente pela continuidade de Bruno de Carvalho.

O esclarecimento foi prestado pelo responsável do Sporting em resposta a um sócio, durante a Assembleia Geral (AG) de destituição a decorrer no Altice Arena, em Lisboa, na qual os sócios do clube vão decidir o futuro do presidente do clube.

Na ocasião, Marta Soares adiantou ainda que a Comissão de Fiscalização se manterá em funções para acompanhar os processos judiciais em curso levantados ao Conselho Diretivo ainda liderado por Bruno de Carvalho.