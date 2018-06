Sporting

As urnas da Assembleia Geral (AG) do Sporting em que se decide o futuro do presidente, Bruno de Carvalho, fecharam às 20:30, depois de ter votado o presidente da Mesa, Jaime Marta Soares.

Bruno de Carvalho compareceu na reunião magna realizada na Altice Arena, em Lisboa, ao contrário do que tinha dito dias antes, e acabou por votar às 20:05, alguns minutos antes de ser dada ordem de encerramento do recinto.

Depois de Bruno de Carvalho ainda votaram Álvaro Sobrinho, líder da Holdimo, segundo maior acionista da SAD do Sporting - que foi alvo de tentativa de agressão durante a tarde -, e Artur Torres Pereira, presidente da Comissão de Gestão nomeada pela Mesa da Assembleia Geral (MAG) para substituir o Conselho Diretivo, entretanto suspenso.