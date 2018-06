Actualidade

O Benfica e o Carvalhos vão disputar a final da Taça de Portugal de seniores femininos em hóquei em patins, depois de vencerem hoje as respetivas partidas das meias-finais da competição.

No pavilhão do Clube Atlético de Campo de Ourique, em Lisboa, o Benfica começou por vencer Stuart Massamá por 5-2, enquanto o Carvalhos se impôs ao Campo de Ourique por 4-2.

A final da competição disputa-se no domingo, pelas 17:00, no pavilhão do Clube Atlético de Campo de Ourique.