Actualidade

Os talibãs paquistaneses reconheceram hoje a morte do seu líder, Maulana Fazlullah, morto na semana passada no Afeganistão por um drone do exército americano, e anunciaram ter nomeado um novo chefe.

"É fonte de orgulho que todos os líderes do Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) morreram como mártires, assassinados pelos infiéis", disse o porta-voz dos rebeldes, Mohammad Khurasani, referindo-se aos dois antecessores de Maulana Fazlullah, também mortos por tiros de drones americanos.

Khurasani revelou ainda que o conselho que lidera o TTP nomeou o mufti Noor Wali Mehsud para substituir Fazlullah.