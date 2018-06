Sporting

O presidente do Sporting, destituído em assembleia-geral (AG) no sábado, Bruno de Carvalho, prometeu hoje deixar de ser sócio do clube na sequência daquilo que diz ter sido uma "golpada" que colocou de novo no poder uma "elite bafienta".

"Podia impugnar esta AG por todas as ilegalidades cometidas: sim. Mas não o vou fazer. Era só o adiar o ter de devolver o Clube a quem nele mesmo manda", escreveu Bruno de Carvalho num texto publicado esta madrugada na rede social Facebook.

"A minha carta de suspensão vitalícia de sócio segue segunda feira e nunca mais seguirei sequer os eventos desportivos do clube", prometeu Bruno de Carvalho.