Actualidade

O realizador iraniano Asghar Farhadi disse que o encontro de diferentes culturas deve ser promovido para se olhar para "as semelhanças" e não para "as diferenças entre culturas", que acabam por gerar "o medo".

Em Espinho a participar no FEST - Festival Novos Realizadores Novo Cinema, que encerra segunda-feira, o cineasta de 46 anos, autor dos premiados "Uma Separação" (2012) e "O Vendedor" (2016), ambos galardoados com Óscares de Melhor Filme Estrangeiro, tem estado a apresentar o novo filme, "Todos lo saben", com Penélope Cruz, Ricardo Darín e Javier Bardém a liderar o elenco.

Segundo Farhadi, que esteve em Espanha 13 meses para rodar o novo filme, além de várias viagens, há um "tabu" sobre "quando um realizador vai trabalhar com outras culturas e outras línguas", mas quis desafiar-se e "testar o gosto e as capacidades".