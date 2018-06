Actualidade

O canoísta Fernando Pimenta conquistou hoje a medalha de prata em K1 500 nos Jogos do Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de julho.

O atleta, que é tricampeão europeu de K1 1000 metros, fez a prova em 01.39,574 minutos, arrecadando a prata, enquanto o ouro foi para o espanhol Roi Rodriguez que completou em 01.38,881. Em terceiro lugar ficou o francês Guillaume Burguer com o tempo 01.39,767.

Esta é a sexta medalha portuguesa nos Jogos do Mediterrâneo depois de sábado Melanie Santos e João Pereira terem conquistado o ouro no triatlo, João Costa e Alexis Santos terem arrecadado o bronze no tiro e nos 200 metros estilos da natação, respetivamente, e já hoje Joana Vasconcelos ter conseguido a prata nem K1 500.