Actualidade

A igreja católica vai oferecer aos residentes e turistas que se desloquem em julho e agosto ao leste algarvio a possibilidade de se confessarem e praticarem esse sacramento em várias línguas, anunciou a Diocese do Algarve.

A iniciativa inédita "Aproveita as Férias e Reconcilia-te com Deus", é organizada pela vigaria de Tavira (conjunto de paróquias associadas geograficamente), decorrendo em seis igrejas da zona do Sotavento, nas quais os fiéis se podem confessar, sempre às 21:00.

"Há muita gente que vem de férias ao Algarve, cristãos e católicos praticantes, e aproveitam esse período de descanso para fazer uma aproximação a Deus. E começou a haver, e já nos outros anos se assistiu a isso, uma necessidade da celebração do sacramento da Reconciliação, até noutras línguas", disse à Lusa o padre Miguel Neto.