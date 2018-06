Mundial2018

A cidade russa de Saransk ainda está a começar 'a aquecer' para o decisivo desafio de segunda-feira entre Portugal e o Irão, que discutem um lugar nos oitavos de final do Mundial2018 de futebol.

As amplas artérias centrais e a zona histórica da mais pequena das 11 cidades-sede do evento, com uns 300 mil habitantes, estiveram praticamente desertas de adeptos esta manhã, avistando-se, raramente, um ou outro iraniano.

A urbe 650 quilómetros a leste de Moscovo não é dos destinos mais turísticos do país e é aquela na qual os preços das estadas escalaram para valores irreais, pelo que boa parte dos adeptos esperados apenas chegará na própria segunda-feira, já que o encontro se realiza somente às 21:00, 19:00 em Lisboa.