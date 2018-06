Actualidade

Investigadores, cientistas políticos, académicos e jornalistas efetuam na terça-feira o diagnóstico e discutem soluções para combater a abstenção em Portugal , no arranque do `Portugal Talks´, um debate aberto à população que decorre na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Questionado pela Lusa sobre o lançamento do `Portugal Talks´ e a escolha do tema, Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais e um dos organizadores do evento, referiu que a abstenção é o "tema do dia", numa altura que Portugal tem uma das mais elevadas taxas de abstenção da União Europeia (UE), fazendo com que a "democracia viva dias difíceis".

"Sem preconceitos, de uma forma transversal e sem qualquer tipo de `partidarite´ queremos discutir a abstenção de uma maneira aberta", disse Miguel Pinto Luz, que é também militante do PSD.