Actualidade

O piloto de motociclismo Miguel Oliveira viveu hoje um "dia único" no Circuito Internacional de Vila Real onde se tornou numa das principais atrações apesar do dia ser de corridas de carros.

Miguel Oliveira, que a partir de 2019 vai competir no Mundial de Moto GP, associou-se à 49.º edição do Circuito de Vila Real, onde participou num festival de motos, distribuiu sorrisos, autógrafos e posou para 'selfies' com fãs de todas as idades.

O piloto disse que viveu "um dia único" na cidade transmontana, onde pisou o asfalto pela primeira, embora a "velocidades muito reduzidas", que rondaram os 40 a 50 quilómetros hora.