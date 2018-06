Mundial2018

O selecionador de Marrocos, o francês Hervé Renard, disse hoje que é "uma injustiça total" a equipa já estar eliminada no grupo B do Mundial2018, após derrotas por 1-0 com Irão e Portugal.

Em conferência de imprensa, o técnico referiu o jogo com a formação lusa em particular, na segunda jornada, apontando o dedo a decisões de arbitragem que considerou terem aumentado o sentimento de "injustiça" na partida, como uma falta de Pepe na jogada que vai dar ao golo de Cristiano Ronaldo ou uma mão na área, cometida pelo mesmo defesa.

Sobre o jogo de segunda-feira com a Espanha, no encerramento do grupo B, Renard perspetivou um "jogo difícil" na qual pretende "salvar a honra" da formação africana.