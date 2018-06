Mundial2018

O futebolista internacional iraniano Masoud Shojaei destacou hoje o valor do "entusiasmo" da juventude da sua seleção, esperando que a mesma resulte em melhores resultados do que a maior experiência no Brasil2014.

"Acho que a nossa equipa é muito mais jovem neste campeonato do Mundo, em termos de experiência, mas tem muito mais entusiasmo como resultado da sua juventude", disse, na antevisão ao desafio de segunda-feira com Portugal, em Saransk, em que ambos lutam para chegar aos oitavos de final do Mundial2018.

O atleta de 34 anos comentava uma pergunta mais provocatória de um compatriota, questionando se o Irão iria cometer frente aos portugueses os mesmos erros do terceiro jogo da fase de grupos no Mundial2014, com derrota por 3-1 com a Bósnia-Herzegovina, depois do 0-0 com a Nigéria e desaire 1-0 com a Argentina, já nos descontos, com golo de Messi.