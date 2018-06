Mundial2018

Japão e Senegal empataram hoje a duas bolas, em encontro da segunda jornada do grupo H do Mundial de futebol de 2018, com as duas formações a chegarem aos quatro pontos e continuarem nos dois primeiros postos.

Os senegaleses estiveram na frente por duas vezes, graças a golos de Sadio Mané, aos 11 minutos, e Wagué, aos 71, mas os japoneses empataram em ambas as ocasiões, por Inui, aos 34, e Honda, aos 78.

Com este resultado, ambas as equipas continuam no topo do grupo com quatro pontos, sendo que Colômbia e Polónia, que perderam com japoneses e senegaleses, respetivamente, se defrontam ainda hoje, sabendo que quem perder fica sem possibilidades de seguir em frente.