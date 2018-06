Sporting

O antigo presidente do Sporting José Sousa Cintra foi nomeado para a presidência da SAD do clube, em substituição de Bruno de Carvalho, anunciou hoje a Comissão de Gestão do clube.

O anúncio feito por Artur Torres Pereira acontece depois de a maioria dos sócios do Sporting reunidos em Assembleia Geral no sábado ter votado a destituição do presidente do clube, Bruno de Carvalho, que era o representante do acionista Sporting na sociedade que gere o futebol profissional dos 'leões'.

O presidente da Comissão de Gestão disse ainda que nos próximos dias serão feitas diligências no sentido de recompor a administração da SAD, em função dos resultados da AG extraordinária de sábado.