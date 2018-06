Actualidade

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou hoje o atentado bombista que visou no sábado em Bulawayo um comício eleitoral do presidente do Zimbabué, Emmerson Mnangagwa, que saiu ileso, e causou 49 feridos.

António Guterres apelou para que os responsáveis fossem levados à justiça e desejou uma rápida recuperação dos feridos, refere o seu porta-voz, Stéphane Dujarric, em comunicado.

Um engenho explodiu sábado no final do comício eleitoral de Mnangagwa, candidato do partido no poder às eleições presidenciais marcadas julho.