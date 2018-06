Actualidade

O filme "Lemonade", realizado pela romena Ioana Uricaru, venceu o Lince de Ouro para melhor longa-metragem de ficção do FEST - Festival Novos Realizadores Novo Cinema, anunciou hoje a organização.

O filme de estreia de Uricaru, radicada nos Estados Unidos desde 2001, estreou-se no festival de Berlim, na secção Panorama, e é uma produção romena, canadiana, alemã e sueca, explorando o 'sonho americano' e as consequências de o perseguir.

A história segue Mara, uma jovem romena que se mudou para os Estados Unidos com o filho de nove anos, Dragos, casando-se com um norte-americano e enfrentando, depois, várias barreiras relacionadas com os departamentos de imigração daquele país.