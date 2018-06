Sporting

O dirigente Bruno de Carvalho, que no sábado foi destituído pelos sócios em Assembleia-Geral (AG), disse hoje que vai impugnar a reunião e pretende ir a eleições, previstas para 08 de setembro.

"Agora acabou. Querem guerra. Eu compro. Vou impugnar a AG e o presidente da SAD ainda sou eu. Vou a eleições. Vamos ver quem vence. Se são a maioria dos sócios ou os 'podres' e os viscondes", afirmou Bruno de Carvalho, numa publicação na rede social Facebook.

A Comissão de Gestão do Clube, liderada por Artur Torres Pereira, anunciou hoje que o antigo presidente do Sporting José Sousa Cintra tinha sido nomeado para a presidência da SAD do emblema lisboeta, em substituição de Bruno de Carvalho, na sequência da votação para a destituição do Conselho Diretivo.