Actualidade

A dança tradicional enquanto lugar de encontro de pessoas foi o ponto de partida para uma coreografia de António Cabrita, que tem estreia marcada para quarta-feira, em Viseu, e é interpretada pelos alunos finalistas da escola Lugar Presente.

Cecília, Daniela, Marco, Mariana, Mauro e Sara - alunos do 12.º ano da escola de dança Lugar Presente - vão subir ao palco do Teatro Viriato depois de terem acompanhado o trabalho dos ranchos folclóricos de Torredeita, Verde Gaio de Lordosa e da Casa do Povo de Abraveses.

No ano passado, os finalistas também fizeram uma investigação sobre o folclore beirão, que resultou no espetáculo "Toda a noite até ser dia", coreografado por Filipa Francisco.