Actualidade

A Polícia Judiciária do Porto está a realizar 14 buscas domiciliárias e 10 não domiciliárias, quatro das quais em sociedades anónimas desportivas (SAD), por suspeitas de corrupção ativa e passiva, tráfico de influência e oferta ou recebimento indevido de vantagem.

A informação foi prestada pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto, num inquérito que se investigam factos "suscetíveis de integrar os crimes de corrupção ativa e passiva, tráfico de influência e oferta ou recebimento indevido de vantagem"

No âmbito do inquérito do Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto foi determinada a realização de "14 buscas domiciliárias e 10 não domiciliárias, quatro das quais a sociedades desportivas".