Sporting

O porta-voz da SAD do Sporting, Fernando Correia, disse hoje que o presidente da sociedade, Bruno de Carvalho, está à espera de Sousa Cintra, para "trocarem impressões e cumprir os formalismos necessários" à passagem da pasta.

Ao início da tarde, Correia afirmou que Sousa Cintra ainda não se tinha apresentado no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e que Bruno de Carvalho, destituído no sábado de presidente do clube, mas que reitera ser ainda o presidente da SAD, espera para reunir-se com Sousa Cintra, nomeado pela Comissão de Gestão para lhe suceder na sociedade que gere o futebol profissional dos 'leões'.

"O próprio presidente do Conselho de Administração da SAD [Bruno de Carvalho] enviou duas mensagens a Sousa Cintra dizendo que estava à espera dele na SAD a fim de trocarem impressões e de ele ocupar o lugar para que foi designado, e cumprir os formalismos necessários", afirmou Fernando Correia.