Sporting

Bruno de Carvalho, destituído no sábado pelos sócios da direção do Sporting, apagou hoje numa publicação no Facebook a referência à intenção de impugnar a Assembleia Geral na qual os sócios votaram a sua destituição.

A publicação, colocada na rede social Facebook ao início da noite de domingo, anunciava a vontade do dirigente de impugnar a AG e de se candidatar a eleições, previstas para 08 de setembro.

Hoje, Bruno de Carvalho, que no domingo reforçou ainda a intenção de impugnação e de ser ainda presidente da SAD do clube, em entrevistas à TSF e à SIC, retirou a referência à vontade de impugnar a sessão.