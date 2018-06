Actualidade

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, afirmou hoje que o clube está a ponderar "deixar de contratar e emprestar" futebolistas a clubes portugueses e negou que os 'encarnados' tenham cometido "qualquer tipo de ilegalidade".

"Estou seguro de que, com estas diligências, o resultado, no que diz respeito ao Benfica, irá isentar o Benfica de qualquer suspeita. Não me incomoda que a Policia Judiciária venha cá. Desconheço se esta investigação envolve outros clubes, mas isto leva-nos a equacionar deixar de contratar ou emprestar jogador em Portugal", afirmou Vieira, numa conferência de imprensa realizada no Estádio do Luz.

Vieira reagia ao facto de a Polícia Judiciária ter efetuado hoje buscas nas instalações da SAD do Benfica, conforme já tinha sido reconhecido pelo clube lisboeta, adiantando que a investigação tem por base uma denúncia anónima.