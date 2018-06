Sporting

Bruno de Carvalho deixou de ser presidente da SAD do Sporting e José Sousa Cintra já foi nomeado administrador, de acordo com documentos publicados hoje no portal do Ministério da Justiça.

A comunicação da sociedade que gere o futebol profissional do Sporting acontece depois de a destituição de Bruno de Carvalho da presidência do clube ter sido aprovada no sábado em Assembleia Geral, com 71% dos votos.

Noutro documento, é anunciada a designação de José Sousa Cintra para o cargo como representante do acionista Sporting. O antigo presidente do clube foi nomeado pela Comissão de Gestão liderada por Artur Torres Pereira, por sua vez nomeada pela Mesa da Assembleia Geral do Sporting.