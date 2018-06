Actualidade

As importações cabo-verdianas aumentaram "significativamente" em 2017 e o alargamento das necessidades de financiamento da economia determinou uma quebra de 13 milhões de euros nas reservas internacionais do país, segundo o relatório anual do banco central.

"A expansão da procura agregada, dadas as restrições da capacidade produtiva, resultou num crescimento significativo das importações e, consequentemente, no agravamento das balanças comercial e corrente", adianta o Banco de Cabo Verde (BCV).

Para satisfazer a procura, as importações de bens, sobretudo de capital, produtos alimentares transformados e combustíveis aumentaram 18,7 por cento (10,1 por cento em 2016).