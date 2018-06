Mundial2018

André Silva, Ricardo Quaresma e Adrien vão estrear-se hoje a titulares no Mundial2018 de futebol, no decisivo encontro com o Irão, em Saransk, que define um lugar nos oitavos de final da prova que decorre na Rússia.

Em sentido inverso, saem Gonçalo Guedes, Bernardo Silva e João Moutinho, que esteve vários dias sem treinar, devido a síndrome gripal.

A ausência de André Silva no empate 3-3 com a Espanha e no triunfo 1-0 sobre Marrocos foi das maiores surpresas, uma vez que o ponta de lança do AC Milan fez toda a campanha de apuramento, revelando-se o parceiro ideal para Cristiano Ronaldo, que também aumentou o nível de eficácia a jogar lado a lado com o seu jovem companheiro no habitual '4x4x2' luso.