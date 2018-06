Actualidade

O Sporting repudiou hoje de forma veemente as agressões ao terceiro árbitro de futsal que dirigiu o Sporting-Benfica, terceiro jogo da final do 'play-off' do campeonato nacional, no domingo, qualificando o ato de cobarde.

"O Sporting Clube de Portugal pauta-se por valores de respeito na sociedade, nos quais não estão inseridas ações desta natureza", pode ler-se no comunicado emitido hoje pelo clube.

No entanto, embora seja, para já, desconhecida a identidade dos agressores, o Sporting realça o facto de, "tomando conhecimento das palavras que alegadamente foram dirigidas ao árbitro Sérgio Magalhães através das quais lhe terá sido dito 'não nos voltas a roubar', o presidente da APAF, Luciano Gonçalves, se tenha apressado a associá-los ao Sporting".