Actualidade

A Associação das Organizações de Produtores da Pesca (ANOP) do Cerco defendeu hoje a revisão da quota da sardinha, a dividir entre Portugal e Espanha, das atuais 14.600 para 20 a 25 mil toneladas já este ano.

"Os pescadores portugueses estão firmemente convictos de que as possibilidades de pesca de sardinha no corrente ano de 2018 podem ser aumentadas para entre as 20 e as 25.000 toneladas, para Portugal e Espanha", refere em nota de imprensa ANOP Cerco.

Para a ANOP Cerco, o limite de capturas que vai propor assenta no "total respeito pelos dados científicos disponíveis, pela garantia da continuação da sustentabilidade do recurso e pela precaução que essa alteração continua a garantir".