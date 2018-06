Actualidade

A população ativa em Portugal Continental cresceu 0,8% entre 2016 e 2017, o primeiro aumento desde 2008, enquanto os inativos decresceram 9,6%, revela um estudo que será hoje divulgado pelo Centro de Relações de Laborais (CRL).

De acordo com o sumário executivo do relatório sobre Emprego e Formação, o crescimento verificado foi mais significativo na população ativa feminina e no escalão etário dos 55 aos 64 anos (mais 6,2%).

A taxa de atividade portuguesa mantém-se em níveis superiores aos verificados na União Europeia, mas nos escalões mais jovens registou um decréscimo sistemático desde 2008 (40,9%) até 2017 (34%), enquanto na UE estabilizou em torno dos 42%.