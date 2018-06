Actualidade

O número de empresas com suspensão temporária de contratos de trabalho ('lay-off') no ano passado totalizou 161, mantendo a tendência de decréscimo dos últimos anos, segundo um estudo que será hoje divulgado.

Este número representa quase um quarto do valor registado cinco anos antes.

O sumário executivo do Relatório sobre Emprego e Formação, do Centro de Relações Laborais (CRL), cita dados estatísticos disponibilizados pelo Instituto de Segurança Social para referir que 161 entidades empregadoras estiveram em situação de 'lay-off', no decurso de 2017, acentuando o decréscimo iniciado em 2014.