Actualidade

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) repudiou, na segunda-feira, as declarações do diretor da secção de futsal do Sporting, Miguel Albuquerque, sobre a arbitragem do Sporting-Benfica, no terceiro jogo da final do 'play-off' do campeonato nacional.

"Dada a gravidade das acusações proferidas, relativamente à equipa de arbitragem e à 'suposta forma' como a mesma se dirigiu aos jogadores do Sporting, em diversas ocasiões, a APAF exige que sejam apresentadas provas da real existência dos comentários dos referidos árbitros", pode ler-se no comunicado do organismo representativo dos árbitros.

A APAF qualifica o nível e tom de discurso apresentado por Miguel Albuquerque como "lamentável" e considera que o mesmo "não se coaduna com os valores de uma instituição como o Sporting".