OE2018

A Direção-Geral do Orçamento (DGO) divulga hoje a síntese de execução orçamental em contas públicas até maio, sendo que o Governo pretende reduzir o défice para 0,7% do PIB em contabilidade nacional em 2018.

Até abril, o défice orçamental em contas públicas totalizou 2.022 milhões de euros, mais 165 milhões de euros em termos homólogos, devido a um crescimento da despesa (4,1%) superior ao da receita (3,8%).

Em comunicado, o Ministério das Finanças garantiu na altura que a evolução estava "em linha com a melhoria prevista do défice em contas nacionais inscrita no Orçamento do Estado 2018 (OE2018)" quando corrigidos os fatores especiais que influenciam a execução, "mas que não afetam o défice anual em contas nacionais".