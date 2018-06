Actualidade

A instabilidade atmosférica, com condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada, em especial nas regiões do interior, regressa ao continente a partir de quinta-feira, adiantou à Lusa a meteorologista Patrícia Gomes.

De acordo com a especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), hoje e quarta-feira prevê-se céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado nas regiões Norte e Centro e no litoral da região Sul até meio da manhã, nebulosidade que deverá persistir durante a tarde em alguns locais a norte do Cabo Raso, onde há possibilidade de ocorrência de precipitação fraca até ao meio da manhã.

"Durante a tarde, vamos ter um aumento de nebulosidade no interior Norte, onde há condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada. O vento vai soprar em geral fraco, tornando-se moderado. Prevê-se também neblina ou nevoeiro matinal, em especial no interior, pequena descida da temperatura mínima e subida da máxima", disse.