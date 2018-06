Actualidade

A Estratégia Nacional para a Saúde da Visão, que hoje entra em discussão pública, define como prioritárias as crianças prematuras com alto risco de desenvolver retinopatia e sugere reformular as urgências de Lisboa e criar uma nova no Algarve.

Segundo o documento, divulgado no 'site' da Direção-Geral da Saúde (DGS), é proposta a definição como prioritários dos doentes que têm distúrbios visuais neurológicos, que inclui os que têm paralisia cerebral (portadores de défice visual em mais de metade dos casos), e das crianças prematuras com alto risco de desenvolver retinopatia da prematuridade, com consequências drásticas e risco de cegueira irreversível.

É proposta a reformulação, até final de 2019, da urgência metropolitana de Lisboa, replicando o modelo do Porto, e a criação de um polo de urgência oftalmológica no Algarve "que funcione de forma continua".