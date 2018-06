Actualidade

A francesa Engie negou hoje estar atualmente a preparar o lançamento de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a EDP Renováveis, mas admite estar sempre atenta a "oportunidades de investimento".

"A Engie gostaria de esclarecer que não tomou qualquer decisão em relação à EDPR [EDP Renováveis] e não está atualmente a preparar o lançamento de qualquer oferta sobre as ações da EDP Renováveis", refere a empresa num esclarecimento enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e hoje divulgado.

No esclarecimento - solicitado pelo regulador do mercado em Portugal "na sequência das notícias divulgadas durante a tarde de ontem [segunda-feira] sobre a circunstância de a Engie se encontrar a avaliar os ativos da EDP Renováveis com eventual propósito de poder vir a apresentar oferta sobre esta sociedade" - a energética francesa clarifica ainda que, "enquanto uma das maiores empresas de serviços de utilidade pública ['utility company'], está constantemente a avaliar oportunidades de investimento".