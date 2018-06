Actualidade

Três pessoas foram detidas e 1.400 quilos de cocaína foram apreendidos numa embarcação de recreio a sul da ilha do Faial, grupo Central dos Açores, que tinha como destino o continente europeu, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta que em colaboração com a Marinha e a Força Aérea, desencadeou nos últimos dias uma operação de combate ao tráfico ilícito de estupefacientes por via marítima (Operação Mar Azul) da qual resultou a interceção, em pleno Oceano Atlântico, a sul da Ilha do Faial, de uma embarcação de recreio que estava a ser utilizada no transporte de cocaína.

"A bordo da embarcação seguiam três homens de nacionalidade estrangeira que foram detidos e que de acordo com os elementos probatórios até agora coligidos pela investigação integram uma organização criminosa de dimensão transnacional implantada em diferentes países do continente europeu e da América Latina", explica a PJ.