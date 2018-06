Actualidade

A despesa com Saúde aumentou 3% em 2017, o que significa uma redução em relação aos dois anos anteriores, tendo atingido os 17,3 milhões de euros, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, no ano passado a despesa corrente da Saúde teve um crescimento estimado de 3%, sendo inferior ao ritmo do aumento do Produto Interno Bruto (PIB), situado nos 4,1%.

Os 17,3 milhões de euros estimados representam 9% do PIB e 1.683,9 euros per capita.