Actualidade

Os tripulantes de cabine da TAP chumbaram as propostas da transportadora aérea de aumentos salariais e do novo Acordo de Empresa (AE), em assembleia geral do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).

Segundo fontes e documentos consultados pela agência Lusa, os tripulantes recusaram a proposta de atualização salarial entre 2018 e 2023 de 15,5%, que incluiria ainda uma correção da inflação e a repartição anual de 1,5% de lucros líquidos a partir de 2021. Para 2018, a proposta de aumento era de 6%.

Contactados pela Lusa, SNPVAC e TAP escusaram-se a comentar estes chumbos em assembleia geral, havendo, porém, informações de uma reunião entre as duas partes.