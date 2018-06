Actualidade

Os dois principais partidos políticos são-tomenses defenderam hoje a realização das próximas eleições gerais em 07 de outubro, disse hoje Levy Nazaré, secretário-geral do partido no Governo, Ação Democrática Independente (ADI).

"A Lei Eleitoral diz que a eleição deve ser marcada de 22 de setembro a 14 de outubro e a nossa proposta foi para que seja no dia 07 de outubro", disse Levy Nazaré a jornalistas à saída do encontro com o chefe de Estado.

Na perspetiva do dirigente do partido no poder, a realização das eleições legislativas, regional do Príncipe e autárquicas nesta data permitirá "que haja tempo suficiente até aguardar o pronunciamento do Tribunal Constitucional sobre os resultados definitivos das eleições".