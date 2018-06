Actualidade

O Banco Nacional de Angola (BNA) avançou hoje com "medidas de saneamento" do Banco Angolano de Negócios e Comércio (BANC), dada a "indisponibilidade" dos atuais acionistas para realizar o obrigatório aumento de capital, nomeando administradores provisórios.

A decisão consta de uma informação enviada à agência Lusa, dando conta que a intervenção resulta da necessidade de "garantir a proteção dos depositantes e o cumprimento das demais responsabilidades do BANC", mas também para "assegurar a estabilidade do sistema financeiro nacional".

O conselho de administração do banco central angolano, em reunião extraordinária realizada hoje, ao abrigo da Lei de Bases das Instituições Financeiras, "deliberou a adoção de medidas de saneamento do BANC, que culminaram com a suspensão do órgão de administração daquele banco, bem como a nomeação de administradores provisórios".