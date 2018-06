Actualidade

O défice público moçambicano financiado em 2017 ficou 60% abaixo do previsto no orçamento, de acordo com a Conta Geral do Estado (CGE) de 2017, consultada hoje pela Lusa.

As receitas do Estado em 2017 foram de cerca de 213.222,9 milhões de meticais [3.087 milhões de euros] face a despesas a rondar 247.265,6 milhões de meticais [3.580 milhões de euros], segundo o documento divulgado pelo Ministério da Economia e Finanças.

O exercício resulta num défice de 34.042,7 milhões de meticais [492,9 milhões de euros], o que compara com 85.955,2 milhões de meticais [1,2 mil milhões de euros] orçamentados, refere-se na CGE.