A 26.ª edição do Curtas Vila do Conde - Festival Internacional de Cinema, que decorre de 14 e 22 de julho, terá mais de 200 filmes provenientes de mais de 40 países no programa, anunciou hoje a organização.

Na competição nacional estão "filmes assinados quer por cineastas internacionalmente reconhecidos, quer por jovens promessas", destaca a organização, sendo que a seleção oficial inclui "Equinócio", de Ivo M. Ferreira, "Pixel Frio", de Rodrigo Areias, ou "Madness", de João Viana.

As obras "Aquaparque", de Ana Moreira, e "Onde o Verão Vai (Episódios da Juventude)", de David Pinheiro Vicente, dois estreantes, estão também a concurso, a par de "Água Forte", de Mónica Baptista", "À Tona", de Filipe Abranches", ou "3 Anos Depois", de Marco Amaral.